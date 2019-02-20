Крематорий для животных могут построить в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:02 2019-02-20T06:14:01+03:00

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В Новокузнецке может быть построен еще один крематорий – для сжигания трупов животных и медицинских отходов биологического происхождения.

Один из инвесторов подал заявку на выделение участка под строительство установки для сжигания трупов животных. По предварительным данным, участок, где планируют открыть крематорий, находится в Кузнецком районе, рядом с уже действующим городским крематорием, и составляет около 20 соток.

Тем не менее, окончательного решения по строительству пока не принято, - об этом сообщает vashgorod.ru. Обсуждая вопрос строительства крематория, депутаты решили, что он еще не до конца проработан и предложили вынести обсуждение на рабочую группу.

К слову, в настоящее время в Новоузнецке работают две компании, предоставляющие услуги кремации животных.

ИСТОЧНИК KP.RU