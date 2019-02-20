Ночью в Новокузнецке загорелся дом

СЕГОДНЯ 05:49 2019-02-20T05:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в Новокузнецке произошел пожар в трехэтажном доме. На лестнице загорелся мусор.

Сообщение о пожаре в трехэтажном доме на улице Челюскина поступило в МЧС в 01.28. На место выехали 16 спасателей и пять единиц техники.

– На момент прибытия первого подразделения в подъезде наблюдалось задымление. На первом этаже на лестничной клетке горел мусор. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 16 человек, четверо из них – дети, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар ликвидировали в 01.45. В результате на лестнице сгорел бытовой мусор на площади четыре квадратных метра. Причина пожара связана с неосторожным обращением с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU