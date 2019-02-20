2019-02-20T06:10:07+03:00
Происшествия

Ночью в Новокузнецке загорелся дом

Из подъезда эвакуировались 16 человек
Кирилл ЧАЩИН
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16 человек спаслись до приезда пожарных. Фото из архива "КП"16 человек спаслись до приезда пожарных. Фото из архива "КП"
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Ночью в Новокузнецке произошел пожар в трехэтажном доме. На лестнице загорелся мусор.

Сообщение о пожаре в трехэтажном доме на улице Челюскина поступило в МЧС в 01.28. На место выехали 16 спасателей и пять единиц техники.

– На момент прибытия первого подразделения в подъезде наблюдалось задымление. На первом этаже на лестничной клетке горел мусор. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 16 человек, четверо из них – дети, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар ликвидировали в 01.45. В результате на лестнице сгорел бытовой мусор на площади четыре квадратных метра. Причина пожара связана с неосторожным обращением с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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