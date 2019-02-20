Беременная жительница Кузбасса расправилась в лесу с любовницей мужа

СЕГОДНЯ 05:55 2019-02-20T05:55:09+03:00

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Жительница Осинников не захотела мириться с тем, что у ее супруга появилась любовница. Тогда женщина договорилась со своей подругой и жестоко отомстила разлучнице.

В августе 2017 года жительница Осинников решила заглянуть в телефон мужа. Беременная женщина была неприятно удивлена, обнаружив в нем переписку с незнакомкой. Со своей бедой она пришла к своей подруги, и они решили отомстить, но не супругу, а его любовнице. Женщины отправили ей с телефона неверного мужа сообщение с предложением встретиться в поселке Кульчаны. А когда девушка приехала, подруги затащили ее в свою машину, ударили по голове и отобрали телефон с паспортом.

Пленницу завезли в лесной массив. Там ей обрезали волосы и облили зеленкой, а потом сфотографировали результат своих деяний. Злоумышленницы заставили свою жертву сообщить пароль от соцсети и выложили туда снимок, сделанный в лесу, сопроводив его описанием отношений с женатым мужчиной. Подруга беременной обманутой супруги изменила пароль аккаунта и заблокировала телефон.

Свою жертву женщины привезли в Осинники и пригрозили, что если она не выплатит им 30 тысяч рублей «моральной компенсации», они расправятся с ней. Та пообещала все сделать, но вместо моральной компенсации обратилась в полицию.

Как сообщает новостной портал city-n, молодую мать суд приговорил к пяти года и шести месяцам лишения свободы за вымогательство и похищение человека. Ее подруга проведет в колонии общего режима шесть лет и выплатит штраф в размере 40 тысяч рублей за похищение документов, грабеж и нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки. Примечательно, что обе мстительные подруги с решением суда не согласны и намерены его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU