Под Кемеровом автобус насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 06:45 2019-02-20T06:56:29+03:00

Кадры с места ДТП появились в Сети

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Утром 20 февраля в районе Березовского автобус насмерть сбил мужчину. Кадры с места ДТП опубликовали в Сети.

По словам очевидцев, инцидент произошел около пяти часов утра. Автобус разреза «Черниговский» сбил на дороге мужчину недалеко от Федоровки напротив кладбища. Судя по видео, на месте аварии работали сотрудники полиции и ГИБДД. Тело погибшего накрыли и огородили конусами.

Местные жители отмечают, что на этом участке часто гибнут пешеходы.

«Говорят, он там пьяный ходил, кидался на машины! На что боролся, на то и напоролся! Земля ему пухом!», – написал в соцсети житель Березовского Данил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692914" frameborder="0"></iframe> Автобус сбил пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU