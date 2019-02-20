2019-02-20T06:56:29+03:00
Происшествия

Под Кемеровом автобус насмерть сбил мужчину

Кадры с места ДТП появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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ДТП произошло рано утром. Кадр:Russian Amazing/youtube.comДТП произошло рано утром. Кадр:Russian Amazing/youtube.com
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Утром 20 февраля в районе Березовского автобус насмерть сбил мужчину. Кадры с места ДТП опубликовали в Сети.

По словам очевидцев, инцидент произошел около пяти часов утра. Автобус разреза «Черниговский» сбил на дороге мужчину недалеко от Федоровки напротив кладбища. Судя по видео, на месте аварии работали сотрудники полиции и ГИБДД. Тело погибшего накрыли и огородили конусами.

Местные жители отмечают, что на этом участке часто гибнут пешеходы.

«Говорят, он там пьяный ходил, кидался на машины! На что боролся, на то и напоролся! Земля ему пухом!», – написал в соцсети житель Березовского Данил.

Автобус сбил пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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