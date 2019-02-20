Под Кемеровом автобус насмерть сбил мужчину
Утром 20 февраля в районе Березовского автобус насмерть сбил мужчину. Кадры с места ДТП опубликовали в Сети.
По словам очевидцев, инцидент произошел около пяти часов утра. Автобус разреза «Черниговский» сбил на дороге мужчину недалеко от Федоровки напротив кладбища. Судя по видео, на месте аварии работали сотрудники полиции и ГИБДД. Тело погибшего накрыли и огородили конусами.
Местные жители отмечают, что на этом участке часто гибнут пешеходы.
«Говорят, он там пьяный ходил, кидался на машины! На что боролся, на то и напоролся! Земля ему пухом!», – написал в соцсети житель Березовского Данил.
Автобус сбил пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU