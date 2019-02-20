Кемеровский филиал Россельхозбанка запустил акцию на продажу памятных монет

СЕГОДНЯ 07:34 2019-02-20T07:34:56+03:00

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В период с 19 по 23 февраля 2019 года включительно проводится тематическая неделя продаж монет из драгоценных металлов «Монеты, как подарок к 23 февраля!» В ассортименте регионального филиала монеты: Защитник Отечества-19 (Камерун); Спартак-18 (Камерун); Гол-18 (Камерун); Термометр-18 (Тувалу); Георгий Победоносец серебро 3 рубля и золото 50 рублей. На вышеуказанные памятные монеты цены снижены до минимально возможного уровня.

- Монеты из драгоценных металлов - это классическая и наиболее выгодная форма хранения сбережений, отмечает заместитель директора Кемеровского филиала Елена Писаненко. - Покупка монет из драгоценных металлов дает возможность сделать интересный и оригинальный подарок для родных и близких, коллег и партнеров, ценность которого со временем только растет.

По вопросам приобретения монет можно обращаться по телефонам 8 (3842) 34-56-99, 34-56-95 или в операционные кассы филиала.

ИСТОЧНИК KP.RU