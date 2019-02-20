За потоп в квартире кемеровчанка отсудила 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-20T07:26:01+03:00

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Из-за протечки кровли в квартире кемеровчанки случился настоящий потоп. Возмущенная недобросовестной работой управляющей компании, женщина обратилась в суд. Теперь коммунальщики должны будут выплатить кемеровчанке более 100 тысяч рублей.

Жительница города Кемерово отправилась в командировку. Она не успела далеко уехать, когда ей позвонил ребенок и сказал, что дома из люстры бежит вода. Так как на улице в тот день шел проливной дождь, кемеровчнака поняла, что может случиться беда. Свидетель, который отвозил женщину на машине, тут же развернул автомобиль, и они поехали назад. К тому времени в подъезде по стенам бежала вода, квартира также была затоплена: вода лилась по стенам и с потолка через люстру.

Как сообщается в материалах дела, женщина провела независимую экспертизу обратилась к ответчику с требованием о возмещении стоимости ремонтно-восстановительных работ и затрат на проведение экспертизы. Однако ответчик заявил, что причина протечки – стихийное бедствие, т отказался добровольно выплачивать деньги.

Тем не менее, Рудничный районный суд Кемерова установил, что квартира оказалась затопленной именно из-за того, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла свои обязанности. В пользу женщины взыскали более 108 тысяч рублей. Сюда вошли возмещение ущерба, расходы на экспертизу, компенсация морального вреда, и штраф. Решение суда может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU