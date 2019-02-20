2019-02-20T07:40:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов

В среднем, ставки увеличились на 0,5 процентного пункта
Яков КРЫМСКИЙ
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Подробнее по вкладам можно узнать в офисах банка. Фото: Банк УРАЛСИБПодробнее по вкладам можно узнать в офисах банка. Фото: Банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ повысил процентные ставки на сроки 91-1100 дней по срочным вкладам в российских рублях. В среднем, ставки по депозитам Банка УРАЛСИБ увеличились на 0,5 процентного пункта.

В рамках новых тарифов процентные ставки в рублях, в зависимости от суммы и срока вклада, составляют:

По вкладам вида «Доход» - от 6,1 до 7,5 процента годовых.

По вкладам вида «Рост» - от 5,4 до 6,8 процента годовых.

По вкладам вида «Комфорт» - от 5,1 до 6,5 процента годовых.

Максимальные ставки по указанным видам вкладов доступны в рамках пакета услуг «Прайвет».

Процентная ставка по вкладу «Почетный пенсионер», в зависимости от срока вклада, составляет 6,4-6,9 процента годовых. При этом минимальная сумма вклада составляет всего одну тысячу рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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