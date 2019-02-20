В Кемерове волонтеры закрасили надписи о продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 07:35 2019-02-20T07:35:54+03:00

Молодые люди ведут борьбу с рекламой наркотиков каждый месяц. Фото: Администрация Кемерова

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В Кемерове волонтеры закрасили 49 объявлений о продаже наркотиков. В столице Кузбасса прошла акция «Чистая стена».

Как отметили в мэрии, активисты молодежного объединения «Кемволонтер» устроили рейд, во время которого искали и закрашивали надписи о продаже наркотиков на стенах домов, остановках, заборах, лифтах и других городских объектах.

– В результате ребята привели в порядок 32 объекта на бульваре Строителей, проспектах Химиков, Ленинградском, Комсомольском, Октябрьском, ликвидировав 49 объявлений о продаже запрещенных веществ, – отметили в городской администрации.

Волонтеры закрашивают рекламу наркотиков каждый месяц во всех районах города. Горожане могут сообщать о местах, где есть незаконные надписи в администрации районов или по телефону Центра молодежных проектов и программ:

+7(3842)75-01-09.

ИСТОЧНИК KP.RU