Автобус сбил пешехода: Появились подробности ДТП под Кемеровом

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-20T08:07:34+03:00

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Появились подробности гибели пешехода в ДТП с автобусом под Кемеровом. Полицейские проводят проверку.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, около шести часов утра в полицию поступило сообщении о ДТП с автобусом на дороге «подъезд к Березовскому». На место выехали сотрудники ГИБДД и оперативная группа отдела МВД города Березовского.

– Предварительно установлено, что 52-летний водитель «ЛИАЗа» при движении в сторону поселка Разведчик совершил наезд на пешехода, который шел посреди проезжей части по полосе попутного направления. От полученных травм мужчина скончался, – рассказали в ГИБДД.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU