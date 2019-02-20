Автобус сбил пешехода: Появились подробности ДТП под Кемеровом
Появились подробности гибели пешехода в ДТП с автобусом под Кемеровом. Полицейские проводят проверку.
Как рассказали в областном управлении ГИБДД, около шести часов утра в полицию поступило сообщении о ДТП с автобусом на дороге «подъезд к Березовскому». На место выехали сотрудники ГИБДД и оперативная группа отдела МВД города Березовского.
– Предварительно установлено, что 52-летний водитель «ЛИАЗа» при движении в сторону поселка Разведчик совершил наезд на пешехода, который шел посреди проезжей части по полосе попутного направления. От полученных травм мужчина скончался, – рассказали в ГИБДД.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU