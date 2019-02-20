2019-02-20T08:07:34+03:00
Происшествия

Автобус сбил пешехода: Появились подробности ДТП под Кемеровом

Полицейские проводят проверку
Кирилл ЧАЩИН
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Погибший шел по дороге. Кадр:Russian Amazing/youtube.comПогибший шел по дороге. Кадр:Russian Amazing/youtube.com
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Появились подробности гибели пешехода в ДТП с автобусом под Кемеровом. Полицейские проводят проверку.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, около шести часов утра в полицию поступило сообщении о ДТП с автобусом на дороге «подъезд к Березовскому». На место выехали сотрудники ГИБДД и оперативная группа отдела МВД города Березовского.

– Предварительно установлено, что 52-летний водитель «ЛИАЗа» при движении в сторону поселка Разведчик совершил наезд на пешехода, который шел посреди проезжей части по полосе попутного направления. От полученных травм мужчина скончался, – рассказали в ГИБДД.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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