Кузбассовец обвинил супермаркет в подделке даты выпечки хлеба

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-20T08:56:16+03:00

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Житель Новокузнецка обвинил работников супермаркета в том, что они поменяли дату выпечки хлеба. Пользователи соцсети объяснили происходящее.

«В Марии-Ра опять переклеивают даты. Вот, например, батон освежили на 5 дней. Даже старую дату не убирают, на нее клеят новую. Будьте внимательны при покупке», – написал анонимный пользователь соцсеи, опубликовав фото упаковки батона, на котором указаны две разные даты с разницей в пять дней.

Другие пользователи отметили, что, по всей видимости, батон был заморожен после приготовления, а затем разморожен, потому на упаковки указаны две эти даты.

«Он с заморозки. Когда его размораживают, обязаны приклеить дату разморозки. Почитай этикетку там. А первая дата – дата производства», – отметил Петр Архангелов.

ИСТОЧНИК KP.RU