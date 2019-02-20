2019-02-20T09:14:08+03:00
Происшествия

При пожаре в Междуреченске погиб 69-летний пенсионер

Он отравился угарным газом
Кирилл ЧАЩИН
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В Междуреченске 69-летний пенсионер погиб при пожаре. Сейчас следователи устанавливают все подробности произошедшего.

Как сообщает "Правоохранительный портал Кузбасса", инцидент случился ночью. В 21.16 пожарным поступил сигнал о том, что на улице Дружбы в частной надворной постройке произошло возгорание. От МЧС России к месту тушения было направлено 13 человек и четыре единицы техники.

На месте происшествия было обнаружено тело 69-летнего мужчины. По предварительным данным, пожар в его доме произошел в результате неправильной эксплуатации печного оборудования. предварительной причиной смерти мужчины называется отравление угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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