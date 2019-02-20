2019-02-20T09:34:15+03:00
Происшествия

73-летний пенсионер погиб в своем доме в Кузбассе

ЧП произошло в Тяжинском районе
Екатерина РОМАНОВА
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73-летний пенсионер погиб в своем доме в Кузбассе. Фото: ГУ МЧС РОссии по Кемеровской области.73-летний пенсионер погиб в своем доме в Кузбассе. Фото: ГУ МЧС РОссии по Кемеровской области.
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Накануне в Тяжинском районе случилась трагедия. Здесь, в селе Даниловка, погиб 73-летний мужчина. Мужчина не смог выбраться из горящего дома.

Сообщение о том, что горит один из домов на улице Молодежной в селе Даниловка Тяжинского района поступило на пульт диспетчера в 07:09. На место незамедлительно выдвинулись шесть пожарных и две единицы техники. Локализовать пожар удалось лишь в 08:08, а полностью ликвидировать – в 08:21.

Уже после того, как пожарные справились с огнем и приступили к разбору завалов сгоревшего дома, они обнаружили тело 73-летнего хозяина дома, - об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Сейчас следователи устанавливают точную причину и обстоятельства гибели мужчины. По предварительным же данным мужчина погиб от отравления продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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