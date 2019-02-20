Мобильный телефон убил девушку в Новокузнецке
Погибшая уронила его в ванну
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В Новокузнецке молодая девушка погибла в ванне из-за мобильного телефона. Смартфон упал в воду.
Трагедия произошла в минувший понедельник. Жительница Новокузнецка во время приема ванны взяла с собой мобильный телефон, чтобы посидеть в соцсетях. При этом гаджет заряжался от электросети. В какой-то момент девушка выронила смартфон, и он упал в воду. Позже ее обнаружили мертвой.
Отметим, что подобный случай произошел в конце января в Белове. 18-летняя девушка уронила в ванну включенный в сеть электроприбор и погибла, сообщает Nk.life.
ИСТОЧНИК KP.RU