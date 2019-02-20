Заключенные поставляют в школьные столовые Кузбасса хлеб, молоко и мясо

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-20T11:32:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасские колонии получили очередной контракт на обеспечение столовой одной из кузбасских школ хлебом и молоком. К слову, школьники уже успели по достоинству оценить вкусное молоко и мягкий хлеб.

От зернышка до булки хлеба, от теленка до кружки молока или вкусной котлетки – сегодня заключенные кузбасских колоний выполняют полный цикл производства разной продукции. На своих полях выращивают пшеницу, а потом пекут из нее хлеб – особенно вкусным он получается у тех, кто работает в новокузнецком и кемеровской изоляторах. Заготавливают сено, ухаживают за коровами – а потом поставляют в муниципальные учреждения молоко, молочную продукцию и мясо. Среди тех, с кем заключены контракты, есть и кузбасские школы. А вся продукция изготавливается по классическим технологиями тщательно контролируется.

- Многие опасаются: ведь это осужденные готовят. Но я могу сказать, что у нас столько контролирующих органов, что ни у одного частного предпринимателя их нет, начиная от внутреннего контроля, нашего, и заканчивая контролем прокуратуры, общественных организаций, – отметил врио начальника ГУФСИН России по Кемеровской области Андрей Попето на 11 сессии Совета народных депутатов.

Продукция кузбасских заключенных пользуется популярностью у кузбассовцев. На всех продуктовых ярмарках, которые проводятся в регионе, обязательно присутствуют павильоны ГУФСИНа с молочной, мясной продукцией, а также непродовольственными товарами.

- Мы открыты к заключению контрактов с муниципальными учреждениями и прочими организациями. Ведь выполняя контракты, обеспечиваем работой заключенных. А это – поступление налогов в казну региона, выплаты по исполнительным листам потерпевшим сторонам, алименты и многое другое, - Павел Акуленко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU