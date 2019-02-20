2019-02-20T11:14:32+03:00
Общество

В Кемерове молодая мать протащила ребенка по полу гипермаркета

Случаем заинтересовалась полиция
Кирилл ЧАЩИН
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В соцсети появилось видео, как молодая мать тащит плачущего ребенка по полу кемеровского гипермаркета, трясет и дает пощечину. Полиция начала проверку.

В среду в одной из популярных групп в «ВКонтакте» появилось видео с подписью «Уроки воспитания от кемеровской мамы». Кадры были сделаны на выходе из гипермаркета «Магнит» на проспекте Октябрьский. На видео видно, как молодая женщина тащить по полу маленького ребенка, который кричит и сопротивляется. Затем женщина пытается поднять мальчика, однако он начинает еще больше кричать и отпихивает женщину.

«Хватит уже, успокойся», - в какой-то момент кричит девушка и дает ребенку пощечину.

Изучив кадры с грубым отношением женщины с ребенком, сотрудники полиции организовали проверку.

Мать протащила плачущего ребенка по полу.

– В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личность женщины, изображенной на видео. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством,– отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Стражи порядка просят откликнуться свидетелей данного инцидента и тех, кто знает женщину. Связать с полицейскими можно по телефону:

8-(3842)-39-06-10

ИСТОЧНИК KP.RU

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