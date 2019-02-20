В Кемерове молодая мать протащила ребенка по полу гипермаркета
В соцсети появилось видео, как молодая мать тащит плачущего ребенка по полу кемеровского гипермаркета, трясет и дает пощечину. Полиция начала проверку.
В среду в одной из популярных групп в «ВКонтакте» появилось видео с подписью «Уроки воспитания от кемеровской мамы». Кадры были сделаны на выходе из гипермаркета «Магнит» на проспекте Октябрьский. На видео видно, как молодая женщина тащить по полу маленького ребенка, который кричит и сопротивляется. Затем женщина пытается поднять мальчика, однако он начинает еще больше кричать и отпихивает женщину.
«Хватит уже, успокойся», - в какой-то момент кричит девушка и дает ребенку пощечину.
Изучив кадры с грубым отношением женщины с ребенком, сотрудники полиции организовали проверку.
Мать протащила плачущего ребенка по полу.
– В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личность женщины, изображенной на видео. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством,– отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Стражи порядка просят откликнуться свидетелей данного инцидента и тех, кто знает женщину. Связать с полицейскими можно по телефону:
8-(3842)-39-06-10
ИСТОЧНИК KP.RU