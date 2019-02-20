Кузбассовец убил пенсионерку и спрятал ее тело в кювете

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-20T11:51:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе за убийство осужден 46-летний жителя города Топки. Во время застолья мужчина убил свою гостью, а тело впоследствии спрятал в кювете.

Как установило следствие, в апреле прошлого года мужчина распивал спиртное у себя дома в компании 62-летней знакомой. В какой-то момент гостья начала оскорблять хозяина нецензурной бранью, за что тот ударил ее несколько раз ножом. Женщина скончалась на месте. В попытке скрыть следы преступления злоумышленник на тележке вывез тело на обочину автодороги, сбросил в канаву и прикрыл лежащими там листами шифера. Обнаружил страшную находку на следующий день один из местных жителей, он и вызвал полицию. На тот момент родственники женщины уже искали ее своими силами.

-После того как личность убитой была установлена и родственники получили информацию об обнаружении ее тела со следами насильственной смерти, они рассказали следователю, с кем обычно та употребляла спиртное. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Злоумышленник со следствием сотрудничать отказался и своей вины не признал, однако его причастность к убийству была доказана. Суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU