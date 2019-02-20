2019-02-20T12:20:40+03:00
Общество

Мать протащила ребенка по полу: Психолог оценила поведение женщины в кемеровском гипермаркете

Инцидент сейчас обсуждают в соцсети
Кирилл ЧАЩИН
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Женщина не смогла договориться с ребенком. Фото: "ВКонтакте"Женщина не смогла договориться с ребенком. Фото: "ВКонтакте"
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Психолог прокомментировал инцидент в кемеровском гипермаркете, в котором женщина грубо протащила ребенка по полу и удрала по лицу.

Напомним, видео семейной сцены появилось во вторник в соцсети. Вскоре женщиной, которая грубо обошлась с мальчиком, заинтересовались полицейские. Сейчас стражи порядка разыскивают ее.

По словам психолога Ларисы Шебаршовой, очевидно, что у ребенка случалась истерика, а мать просто не знала, как с этим правильно справляться.

–В возрасте трех лет ребенок начинает отделяться от мамы и тогда же у него появляются первые потребности и желания. Но сам ребенок не в силах осознать эти потребности и желания. Возрастные истерики встречаются практически у всех детей. Если мама не умеет себя вести, то такие историки могут быть очень часто, – говорит Лариса Шебаршова.

– На видео ребенок явно выражает протест против чего-то, если бы мы видели начало конфликта, то могли бы дать конкретные рекомендации. Скорее всего, у него была какая-то потребность, которую мама не смогла удовлетворить или ответить на нее грамотно.

Если мама не может что-то дать ребенку, то она должна объяснить свой отказ. Например: «Я тебя очень люблю, но сейчас купить эту игрушку не могу, потому что сейчас нет на это денег. Но скоро праздник, мы пойдем и выберем, что ты хочешь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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