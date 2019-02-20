Ругалась и угрожала: Кузбассовец забил до смерти сожительницу

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-20T12:37:33+03:00

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Семейная ссора, приправленная алкоголем, закончилась трагедией. Обидевшись на свою гражданскую жену, житель Промышленновского района забил ее до смерти.

46-летний житель Промышленновского района в один из дней распивал у себя дома спиртное. В какой-то момент к нему подошла сожительница и сделала замечание по поводу пьянства. Мужчина ответил в резкой форме ответил ей. Супруги стали ругаться, и, в конце концов, женщина заявила, что выгонит супруга из дома. Тот не стал мириться с угрозами и избил сожительницу.

Женщина потеряла сознание, а как только пришла в себя и смогла встать на ноги, ушла из дома. Она дошла до одного из соседних дворов и там упала. Когда соседи обнаружили ее, женщина уже была мертва. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на ее теле следы побоев, а в доме – пятна крови.

Сожитель не отрицал своей причастности к преступлению, сотрудничал со следствием. Сейчас мужчина находится под стражей, но в скором времени предстанет перед судом – об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU