2019-02-20T12:42:21+03:00
Общество

Маршрут электропоезда «Шерегеш-экспресс» изменили из-за школьников

На нем появилась дополнительная остановка
Ирина АВТУШКО
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У электрички появится еще одна остановка. Фото: АКОУ электрички появится еще одна остановка. Фото: АКО
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Маршрут электропоезда «Шерегеш-экспресс» временно изменился по просьбе одной из школ Новокузнецка. На пути следования транспортники разрешили новую остановку на станции Тенеш.

Как рассказали в областном департаменте молодежной политики и спорта, руководство новокузнецкой школы № 55 обратилось в компанию «Кузбасс – пригород» с просьбой сделать на маршруте «Шерегеш-Экспресса» дополнительную остановку, чтобы группа более чем из 50 школьников смогла комфортно добраться до санатория-профилактория «Кедр» в Таштагольском районе. Рассмотрев техническую возможность, компания пошла навстречу данной просьбе.

-Обычно желающим добраться до санатория «Кедр» приходилось следовать, например, на автобусе до Таштагола, а потом пересаживаться на электричку, следующую до станции Тенеш. Поездка на электропоезде оказалась удобнее и менее затратной: школьники добрались из Новокузнецка до пункта назначения без пересадок и за меньшую стоимость. Таким образом, «Шерегеш-экспресс» стал востребованным не только у любителей горнолыжного спорта, - прокомментировали ситуация в пресс-службе областной администрации.

Также сообщается, что с 21 февраля «Шерегеш-экспресс» будет курсировать три дня в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям. Это наиболее востребованные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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