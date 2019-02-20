Депутаты решили выплачивать кузбасским врачам по 1 миллиону рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-20T14:27:38+03:00

По миллиону будут получать 20 врачей в год. Фото: pixabay.com

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В Кузбассе врачи дефицитных специальностей будут получать по 1 миллиону рублей. В среду депутаты решили внести изменения в областной закон «О здравоохранении».

На 11-ой сессии СНДКО было отмечено, что список дефицитных должностей будет каждый год обновлять департамент здравоохранения. Подъемные деньги будут получать по 20 врачей.

– Согласно новому документу, доктора, в которых больше всего нуждается регион, с 2019 года смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей из областного бюджета, – отметили в СНДКО. – На сегодняшний день среди кадров, в которых нуждаются медицинские учреждения Кузбасса, наиболее востребованными являются врачи-неонатологи.

Напомним, что о том, что врачам в Кузбассе хотят выплачивать по миллиону материальной помощи, ранее заявила Елена Малышева. Узкие специалисты должны будут заключить договор и отработать три года.

ИСТОЧНИК KP.RU