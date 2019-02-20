2019-02-20T14:08:50+03:00
Происшествия

Нетрезвая студентка юрфака из Новокузнецка устроила смертельное ДТП

Из-за девушки погиб отец двух детей
Екатерина РОМАНОВА
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Нетрезвая студентка юрфака из Новокузнецка устроила смертельное ДТП. Фото: ОМВД России по Новокузнецкому району.Нетрезвая студентка юрфака из Новокузнецка устроила смертельное ДТП. Фото: ОМВД России по Новокузнецкому району.
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Отдых с двумя подругами в ночном клуба закончился для первокурсницы юридического факультета КемГУ дорожно-транспортным происшествием. По вине нетрезвой девушки погиб 41-летний пассажир встречного автомобиля.

В октябре 2018 года 18-летняя девушка вместе с двумя подругами отправилась в клуб «8 проходная». Там она познакомилась с молодым человеком – и даже выпила символический «стаканчик шампанского» за знакомство. После дискотеки девушка предложила отвезти нового знакомого домой – в село Ильинка. Под утро они вместе с подругами отправились обратно в город. В какой-то момент она увидела свет фар встречного автомобиля, а вот того, что случилось дальше – не помнит.

Девушка забыла о том, как ее автомобиль врезался во встречный. Пассажир встречного автомобиля, 41-летний мужчина, погиб на месте, а водителя доставили в больнице. Позже медицинское освидетельствование покажет, что студентка села за руль нетрезвой.

Как пишет nk-tv.com, еще до рассмотрения дела в суде, жительница Новокузнецка, представляющая интересы несовершеннолетних детей погибшего, обратилась в суд с гражданским иском. Женщина требовала выплатить детям компенсацию морального ущерба в размере одного миллиона рублей. При этом она заявила, что виновница ДТП далее не извинилась перед родными погибшего за то, что сделала. К слову, студентка может лишиться свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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