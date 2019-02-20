В Кемерове и Новокузнецке возродят вытрезвители
Об этом рассказал начальник областном управления МВД
Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:
В ближайшее время в Кемерове и Новокузнецке заработают специализированные учреждения по оказанию помощи лицам в состоянии опьянения. Об этом в среду на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области рассказал генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.
Выступая перед депутатами, руководитель ГУ МВД по Кемеровской области выразил надежду на содействие депутатского корпуса в решении вопроса финансирования данных организаций.
По словам генерала, в прошлом году полицейские выявили 20 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Из них 10 тысяч не могли сами передвигаться.
ИСТОЧНИК KP.RU