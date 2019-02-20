В Кемерове и Новокузнецке возродят вытрезвители

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-20T15:12:53+03:00

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В ближайшее время в Кемерове и Новокузнецке заработают специализированные учреждения по оказанию помощи лицам в состоянии опьянения. Об этом в среду на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области рассказал генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Выступая перед депутатами, руководитель ГУ МВД по Кемеровской области выразил надежду на содействие депутатского корпуса в решении вопроса финансирования данных организаций.

По словам генерала, в прошлом году полицейские выявили 20 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Из них 10 тысяч не могли сами передвигаться.

ИСТОЧНИК KP.RU