2019-02-20T15:12:53+03:00
Общество

В Кемерове и Новокузнецке возродят вытрезвители

Об этом рассказал начальник областном управления МВД
Кирилл ЧАЩИН
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Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиГенерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В ближайшее время в Кемерове и Новокузнецке заработают специализированные учреждения по оказанию помощи лицам в состоянии опьянения. Об этом в среду на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области рассказал генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Выступая перед депутатами, руководитель ГУ МВД по Кемеровской области выразил надежду на содействие депутатского корпуса в решении вопроса финансирования данных организаций.

По словам генерала, в прошлом году полицейские выявили 20 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Из них 10 тысяч не могли сами передвигаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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