СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-20T15:54:07+03:00

Женщину в сером со шрамом на руке разыскивают в Кузбассе. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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53-летняя кемеровчанка Зинаида Кузнецова ушла из дома 27 декабря 2018 года. С тех пор о ней ничего не известно.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Кемерово разыскивают пропавшую без вести Зинаиду Кузнецову, родившуюся 14 октября 1965 года. Женщина вышла из дома 27 декабря 2018 года, и с тех пор о ее местонахождении и дальнейшей судьбе ничего не известно.

Приветы пропавшей: на вид 55 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые светлые.

Особые приметы: на запястье левой руки имеется шрам.

В день исчезновения была одета в пуховик серого цвета, шапку вязаную шерстяную серого цвета, серый шерстяной шарф с красным орнаментом, синие джинсы и черные ботинки.

При себе имела паспорт гражданина Российской Федерации, банковскую карту на свое имя, черную женскую сумку, мобильный телефон.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом.

Сделать это можно по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39-07-23, 39-07-24, 39-07-15 или «02». Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU