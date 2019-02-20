2019-02-20T18:06:22+03:00
Происшествия

Старый ключ помог: Кузбассовец ограбил ломбард

Мужчина украл ювелирные изделия, оружие и сейф [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец ограбил ломбард, открыв дверь старым ключом. Фото: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовец ограбил ломбард, открыв дверь старым ключом. Фото: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Житель города Белово воспользовался старым ключом и ограбил ломбард. Добычей злоумышленника стали украшения, ценные вещи, оружие и сейф с деньгами.

Директор одного из ломбардов города Белово обратился в отдел полиции с заявлением о том, что ночью его магазин ограбили. Пропали ювелирные изделия, ценные вещи, а также сейф с деньгами. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила порядка 250 тысяч рублей.

Кражу из ломбарда в Белово запечатлела камера наблюдения..Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

Вскоре удалось установить личность преступника. Им оказался 28-летний ранее уже судимый местный житель. Он признался, что открыл дверь ключом, а ключ взял у своей супруги. Выяснилось, что некоторое время назад в помещении, где сейчас находится ломбард, располагался пивной магазин, в котором работала супруга злоумышленника. Когда магазин закрылся, она не передала ключ арендодателю. Новый арендатор не поменял замок и не установил сигнализацию, так что мужчина беспрепятственно попал в помещение. Там он похитил 11 телефонов, наручные часы, ювелирные изделия, два пневматических пистолета, игровую приставку и также сейф, в котором находилось 40 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении предприимчивого грабителя заведено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей, а в будущем может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Похищенное имущество частично возвращено владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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