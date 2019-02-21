2019-02-21T03:53:23+03:00
Происшествия

В Кемерове врачи «скорой» помогли забрать грудничка у пьяных родителей

Ребенка поместили в спецучреждение
Кирилл ЧАЩИН
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Ребенка изолировали от пьяных родителейРебенка изолировали от пьяных родителейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Кемерове врачи скорой помощи вызвали полицейских, чтобы забрать младенца у пьяных родителей. Нетрезвая мать нецензурно оскорбила стражей порядка.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, 35-летняя женщина вместе с супругом выпивала у себя дома. Во время застолья ей вдруг стало плохо и она вызвала «скорую». Прибывшие на вызов врачи заметили в квартире помимо пьяных взрослых грудного ребенка. После того, как медики оказали помощь, они вызвали полицейских.

– Прибывшие полицейские приняли решение изолировать его от родителей, которые в этот момент не могли за ним полноценно ухаживать и малыш находился в опасном положении. Женщине сотрудники полиции пояснили, что ребенка поместят в социальное учреждение, а когда они перестанут пить и приведут себя в порядок, сына им вернут, – отметили в СУ СК по Кемеровской области.

Женщина не захотела отдавать ребенка и начала нецензурно оскорблять сотрудников полиции. Стражи порядка передали мальчика в спецучреждение и вызвали на место следственную группу.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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