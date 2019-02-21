СЕГОДНЯ 04:19 2019-02-21T04:19:29+03:00

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В Кузбассе появится награда для депутатов – знак «25 лет законодательной власти Кемеровской области». Такое решение в среду принял Совет народных депутатов Кемеровской области.

– Сегодня в областном парламенте работает уже пятый созыв депутатов. За четверть века была сформирована большая законодательная база, приняты тысячи областных законов. И те, кто внес вклад в развитие нашего регионального законодательства, кто работал над совершенствованием системы органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества в Кузбассе будут отмечены этим знаком, — отметил председатель СНДКО Вячеслав Петров.

Юбилейный знак будет сделан из медно-никелевого сплава. Награда представляет собой серебристую восьмиконечную звезду с гранеными полированными расходящимися пучками лучей. Между лучами – лучи, покрытые синей эмалью. В центре звезды будет находиться накладной медальон в форме круга. По кругу будет нанесена надпись «Законодательная власть Кемеровской области» и цифры «1994 – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU