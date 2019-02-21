Двух детей спасли на пожаре в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:14 2019-02-21T05:14:26+03:00

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На пожаре в Новокузнецке спасли четырех человек, в том числе двоих детей. На чердаке дома произошел пожар.

В среду днем в МЧС поступил сигнал о пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Челюскина. На место возгорания направились 17 спасателей и пять единиц техники.

– К моменту прибытия сотрудников МЧС России в подъезде наблюдалось слабое задымление. Четверым жильцам дома понадобилась помощь пожарных, по лестничным маршам на свежий воздух вывели двух взрослых и двух детей, – рассказали в областном управлении МЧС.

Медицинская помощь спасенным не потребовалась. Других жильцов эвакуировать не стали. Возгорание оперативно ликвидировали. Пожар произошел на чердаке, там загорелся строительный мусор и потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Специалисты считают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU