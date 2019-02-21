2019-02-21T05:54:52+03:00
Общество

В Кузбассе приставы арестовали коня за пьяную езду его хозяина

Должник сам предложил арестовать животное в счет погашения задолженности штрафа
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе приставы арестовали коня за пьяную езду его хозяина. Фото: УФССП России по Кемеровской области.В Кузбассе приставы арестовали коня за пьяную езду его хозяина. Фото: УФССП России по Кемеровской области.
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Житель Прокопьевска никак не мог оплатить штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде. Когда к нему пришли приставы мужчина предложил арестовать коня.

Еще в марте 2018 года житель Прокопьевска сел за руль чужого автомобиля в нетрезвом виде. Мужчину задержали сотрудники ДПС, выписали штраф, однако оплачивать его должник не спеши. В конце концов, к нему пришли судебные приставы, чтобы взыскать штраф. У мужчины денег не оказалось, и вместо штрафа он сам указал на имущество, которое может быть арестовано. Как оказалось, у должника имелось небольшое сельское хозяйство – четыре лошади и восемь телят. Вот одного-то из коней мужчина и предложил арестовать.

- Сельскохозяйственное животное было оставлено должнику на ответственное хранение, предварительно конь был оценен в 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Управления ФССП по Кемеровской области. На следующий день после совершения исполнительных действий должник оплатил свой штраф в полном объеме.

К слову, во время рейда, который проходил в тот день, приставы составили 11 актов описи и ареста имущества на общую сумму 418 тысяч рублей, также было произведено 29 оплат на 730 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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