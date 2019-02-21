2019-02-21T06:44:03+03:00
Общество

Жители Кузбасса стали реже погибать на работе

Чаще всего смертельные травмы получали работники угольных предприятий
Екатерина РОМАНОВА
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Жители Кузбасса стали реже погибать на работе. Фото: архив КП.Жители Кузбасса стали реже погибать на работе. Фото: архив КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Статистика утверждает: в 2018 году кузбассовцы реже получали смертельные травмы на рабочих местах, чем в 2017 году.

По данным департамента труда и занятости населения Кемеровской области, в 2017 году 47 работников различных предприятий получили смертельные травмы на производстве. В 2018 году было зафиксировано 36 таких случаев. При этом чаще всего происшествия, в результате которых погибли работники, случались при добыче полезных ископаемых – в 2018 году было зафиксировано 13 таких случаев. Еще 12 смертей пришлись на угольную отрасль: девять человек погибли на шахтах, два на разрезах и один – на обогатительной фабрике.

На обрабатывающих производствах за прошедший год было семь случаев смерти сотрудников, два – в химической, один – в металлургической отрасли. На транспорте было шесть случаев смерти сотрудников. По два случая зафиксировано в строительной отрасли, системах образования и здравоохранение. А в торговле, общественном питании, лесной отрасли и водоснабжении – по одному случаю.

К слову, в 2018 году стало больше случаев смертельного травматизма в результате ДТП: по этой причине погибли 11 человек, а в других транспортных происшествиях смертельные травмы получили еще пять работников.

- Основной причиной произошедших несчастных случаев является низкая организация работ с повышенной опасностью, - сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Кемеровской области. - Органами контроля и надзора за выявленные нарушения требований охраны труда юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму более 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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