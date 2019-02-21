2019-02-21T06:57:38+03:00
Общество

В Киселевске злоумышленники подожгли квартиру вместе с ее хозяином

Хозяина квартиры удалось спасти
Екатерина РОМАНОВА
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В Киселевске злоумышленники подожгли квартиру вместе с ее хозяином. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.В Киселевске злоумышленники подожгли квартиру вместе с ее хозяином. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Ночью 21 февраля в Киселевске неизвестные подожгли квартиру, в которой находился человек. Мужчину пожарным удалось вывести из квартиры, соседи не пострадали.

Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера в 01:15. Очевидцы сообщали, что в трехэтажном доме на улице Багратиона горит квартира. На место тут же прибыли 11 пожарных и три единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения из квартиры, расположенной на втором этаже второго подъезда, шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – личным составом из горящей квартиры по лестничным маршам был спасен один человек, еще пятеро – эвакуированы из других квартир подъезда.

В результате пожара в комнате прогорел деревянный пол, сгорела кровать, окно и вещи. В общей сложности площадь пожара составила восемь квадратных метров.

По предварительным данным, пожар в квартире начался из-за поджога. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 01:38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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