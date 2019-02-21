Работу опасной плавильной печи остановили в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-21T07:04:40+03:00

Судебные приставы сделали это второй раз

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В Кемерове судебные приставы приостановили работу опасной плавильной печи на производственном объекте. Сделано это повторно, поскольку предприятие не устранило ранее выявленные нарушения.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по кемеровской области, приставам поступил исполнительный лист о временном приостановлении плавильной печи 1977 года выпуска на предприятии, которое занимается производством черных и цветных металлов. Специалисты Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провели расследование и установили, что компания не зарегистрировала опасный производственный объект, не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов, не осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий. Данные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью, прежде всего для работников предприятия.

Суд признал предприятие виновным в нарушениях и приостановил деятельность участка, где располагается опасная печь, на 75 суток. Производственный объект опечатали приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU