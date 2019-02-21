Работу опасной плавильной печи остановили в Кемерове
В Кемерове судебные приставы приостановили работу опасной плавильной печи на производственном объекте. Сделано это повторно, поскольку предприятие не устранило ранее выявленные нарушения.
Как рассказали в пресс-службе УФССП России по кемеровской области, приставам поступил исполнительный лист о временном приостановлении плавильной печи 1977 года выпуска на предприятии, которое занимается производством черных и цветных металлов. Специалисты Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провели расследование и установили, что компания не зарегистрировала опасный производственный объект, не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов, не осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий. Данные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью, прежде всего для работников предприятия.
Суд признал предприятие виновным в нарушениях и приостановил деятельность участка, где располагается опасная печь, на 75 суток. Производственный объект опечатали приставы.
ИСТОЧНИК KP.RU