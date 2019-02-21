2019-02-21T07:41:16+03:00
Происшествия

Учебный автомобиль столкнулся с машиной ДПС в Кемерове

ДТП произошло на пересечении улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев
Екатерина РОМАНОВА
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Учебный автомобиль столкнулся с машиной ДПС в Кемерове. Фото: vk.com, "Регион 42", Анатолий Бельков.Учебный автомобиль столкнулся с машиной ДПС в Кемерове. Фото: vk.com, "Регион 42", Анатолий Бельков.
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Утром в четверг, 21 февраля, на пересечении улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев столкнулись учебный автомобиль и машина ДПС. Как сообщают очевидцы, все участники происшествия живы.

«То чувство, когда еще нет прав, но так накосячил!» - именно так комментируют очевидцы дорожно-транспортное происшествие, которое случилось в Кемерове на пересечении улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев. Фотографии с место происшествия пользователи выложили в социальные сети. На снимках видно, что на проезжей части находится лишь учебный автомобиль, а вот патрульную машину выбросило с проезжей части на тротуар, причем недалеко от остановочного павильона.

Очевидцы аварии утверждают, что учебный автомобиль поворачивал с улицы Терешковой на Сибиряков-Гвардейцев и не пропустил машину ДПС, которая ехала на зеленый свет. Однако точную причину аварии и степень вины всех ее участников – и водителя автомобиля ДПС, и ученика, и инструктора – еще только предстоит установить инспекторам ГИБДД.

ДТП произошло на пересечении улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев. Фото: vk.com.

ДТП произошло на пересечении улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев. Фото: vk.com.

- Машину гаишника подкинуло знатно. Даже жутковато было за него, - пишет пользователь Юлия Кукарская. - Хорошо, что не пострадал ни кто.

Многие пользователи сочувствуют горе-ученику, который еще даже не получил прав, а уже попал в такую аварию. И даже дают советы, как ему все-таки получить права.

- Теперь этот чувак может долго сдавать… А может, лучше даже в другом регионе прописаться временно, - дал совет учащемуся автошколы пользователь сети Чиста Михалыч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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