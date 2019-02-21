Лже-сотрудник банка похитил с карты беловчанки крупную сумму

СЕГОДНЯ 08:31 2019-02-21T08:31:31+03:00

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В Белове мошенник, представившись сотрудником банка, похитил у местной жительницы деньги с банковской карты. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.

В отдел полиции обратилась 53-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный путем обмана похитил у нее сбережения. Накануне ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Далее все шло по отработанной у мошенников схеме: мужчина уточнил, является ли горожанка клиентом их банка, а далее сообщил, что с ее счета пытались похитить деньги. Под предлогом защиты накоплений неизвестный убедил женщину сообщить все реквизиты банковской карты, а также поступившие в смс-уведомлениях пароли, чтобы якобы заблокировать платежное средство. Как только потерпевшая выполнила эти требования, списалось 60 000 рублей.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Уже известно, что номер его телефона зарегистрирован в Москве.

Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU