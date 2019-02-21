«Пока все спокойно»: Кемеровские синоптики рассказали о грядущем паводке

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-21T09:00:49+03:00

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, чего ждать от весеннего паводка. По предварительным оценкам, пока риски чрезвычайных ситуаций минимальны.

– Запасы снега у нас в норме, как и воды в руслах. Толщина льда в норме. Промерзание почвы не сильное – часть воды будет уходить в почву. Из-за теплой погоды влага уже начинает впитываться или испаряться. Так, что пока провоцирующих факторов нет. Пока все спокойно, – говорит пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Каким будет предстоящий паводок, пока сказать сложно. Доминирующим фактором будет погода в марте.

По словам синоптиков, реки в Кузбассе вскрываются обычно 14 по 17 апреля. Самой ранней датой вскрытия считается 2 апреля в 2016 году. Самое позднее вскрытие произошло 8 мая 1936 года.

Сильные паводки в Кузбассе зафиксированы в 1966, 1969, 1977 и 2015 годах. В последний сильный паводок вода в Томи поднималась до Притомского проспекта в Кемерове.

– А В 1977 году был сильный аномальный паводок. Сначала все шло спокойно, но сказались условия в мае. Прошли очень сильные осадки, и вода в реках поднялась, – отметила Полуэктова.

Напомним, что 20 февраля Сергей Цивилев поручил начать подготовку к весеннему паводку.

ИСТОЧНИК KP.RU