2019-02-21T08:53:08+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пропала рыжеволосая девушка

Алину Егорову разыскивают с 16 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке пропала рыжеволосая девушка. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.В Новокузнецке пропала рыжеволосая девушка. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Новокузнецке сотрудники полиции разыскивают 17-летнюю Алину Егорову. Девушка пропала несколько дней назад.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области, 17-летняя Алина Егорова ушла из дома 16 февраля около 13:00. С тех пор она не выходила на связь, а ее местонахождение неизвестно

Приметы разыскиваемой: на вид около 16-17 лет, среднего телосложения, лицо овальное, волосы рыжие длиной ниже плеч, глаза зеленого цвета.

В день исчезновения была одета в синий горнолыжный костюм с рисунком в виде снежинок белого и голубого цвета, темно-синие штаны, зимние замшевые ботинки черного цвета, розовую вязаную шапку с блестками.

С собой у девушки был тканевый рюкзак темно-салатового цвета с желтым карманом, в котором находились учебники, денежные средства, планшет.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемой либо видевших ее после 16 февраля 2019 года, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3846)-62-75-17, 8-(3846)-62-10-08 либо на телефон «02».

Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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