2019-02-21T10:09:41+03:00
Происшествия

Ревнивый кузбассовец ударил 17-летнюю девушку кочергой

Мужчина сломал ей руку
Кирилл ЧАЩИН
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Житель Кузбасса во время приступа ревности ударил кочергой 17-летнюю девушку. Возлюбленная получила перелом руки.

Вечером 22-летний житель Ленинска-Кузнецкого поссорился со своей 17-летней девушкой. Молодой человек приревновал возлюбленную. Как отмечают следователи, при этом каких-либо поводов у него не было.

– Однако, не совладав с эмоциями, осужденный взял металлическую кочергу и ударил несовершеннолетнюю по руке, – отметили в СУ СК по Кемеровской области.

Позже девушка обратилась за помощью в больницу, где у нее диагностировали перелом локтевой кости. В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело. Молодой человек признал вину. Суд приговорил его с трем года условно с испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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