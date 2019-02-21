2019-02-21T09:42:29+03:00
Общество

Кемеровчан приглашают на соревнования по водному силовому экстриму

Турнир приурочен к Дню защитника Отечества
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчан приглашают на соревнования по водному силовому экстриму. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.Кемеровчан приглашают на соревнования по водному силовому экстриму. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.
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Кемеровчан приглашают принять участие в соревнования по силовому водному экстриму. Он пройдет в День защитника Отечества, 23 февраля, в 12.00 в спортивному комплексе «Лазурный».

Как рассказали в пресс-службе администрации области, в состязаниях примут участие спортсмены и жители столицы Кузбасса, ведущие здоровый образ жизни и готовые проверить себя на прочность. Испытания для команд подготовили интересные, в программе - «Минутное плавание с якорем на дальность», «Метание ядра на дальность», комбинированные эстафеты, «Транспортировка» и «Поднимание грузов со дна бассейна». В перерывах между этапами зрители смогут увидеть выступления юных спортсменок из секции синхронного плавания.

Прийти на соревнования может любой желающий – вход для трибуны для зрителей бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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