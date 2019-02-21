Два брата убили знакомого из-за неправильной колонии

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-21T10:27:58+03:00

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В Кузбассе будут судить двух братьев, которые до смерти избили мужчину. Им не понравилось, в какой колонии тот отбывал срок.

По версии следствия, братья встретились с 37-летним мужчиной на улице, после чего отправились распивать спиртное в квартиру нового знакомого. Во время застолья потерпевший признался, что сидел в колонии. Братьям, которые также были судимые, она показалась «неправильной». Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого родственники стали вымогать у потерпевшего деньги. Они заставили мужчину написать расписку на сумму 100 тысяч рублей, после чего один из обвиняемых приставил к шее потерпевшего нож и велел позвонить матери и попросить деньги под предлогом участия в ДТП.

Женщина в просьбе сыну отказала, тогда тот убедил вымогателей в том, что знает, где лежат деньги. Когда мужчины вышли во двор дома, потерпевший стал кричать и просить прохожих о помощи. Злоумышленники стали избивать знакомого, впоследствии он скончался в больнице от полученных повреждений. Полицию вызвала одна из жительниц, которая видела расправу из окна квартиры. Подозреваемые были задержаны.

- Следствием были собраны неопровержимые доказательства их причастности к совершению преступления. По ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU