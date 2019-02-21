Кузбасские хирурги освоили новый метод лечения пациентов с грыжей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-21T10:53:37+03:00

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Врачи Областной клинической больницы скорой медицинской помощи впервые применили малотравматичный способ лечения грыж. Современная технология позволит пациентам быстрее восстановиться.

Операция, которая представляет собой ретромускулярную пластику брюшной стенки сетчатым протезом через лапароскопический доступ, была успешно проведена жителю города Кемерово. Хирурги «закрыли» сложную грыжу через три прокола. Теперь сетка размером 20х30 сантиметров надежно удерживает брюшную стенку, не позволяя органам выходить из положенных мест. Уже на следующий день мужчина смог самостоятельно передвигаться.

Раньше подобные операции проводились открытым способом, после чего следовало длительное восстановление пациента и возникал риск послеоперационных осложнений. Новый метод позволяет значительно сократить количество рецидивов, улучшить результаты лечения и показатели качества жизни оперированных больных.

-Ретромускулярная пластика является одним из интересных направлений в современной герниологии. Способ достоверно обеспечивает максимальную интеграцию эндопротеза в ткани брюшной стенки, при этом выраженность спаечного процесса в брюшной полости наименьшая, — пояснил врач-хирург Степан Лесников.

ИСТОЧНИК KP.RU