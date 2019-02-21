СДС продал спорткомплекс «Лазурный»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-21T10:54:09+03:00

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Кемеровский спортивный комплекс «Лазурный» сменил собственника. СДС оставил себе только теннисный центр.

В пресс-службе АО ХК «СДС» подтвердили, что ООО «Универсальный спортивный комплекс «Лазурный» было продано. Причину и дату сделки в компании называть не стали. Как отметили в СДС, теннисный центр, который находится рядом с «Лазурным» остался в собственности холдинга.

По данным открытых источников, владельцем «Лазурного» стала Ирина Шитикова, новым директором – Дмитрий Трофимов. По некоторым данным, спортивный комплекс был продан еще в 2018 году.

В проданный спорткомплекс входит бассейна, фитнес-залы, тренажерный зал, салон красоты и кафе. На базе «Лазурного» действует детско-юношеская спортивная школа.

«Лазурный» был построен в 1967 году. ХК СДС выкупил его у Кемеровской области за 70 миллионов рублей и провел капитальный ремонт, вложив еще 800 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU