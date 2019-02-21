Новокузнецкие заключенные построили танк

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-21T11:28:30+03:00

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Копия легендарного танка Т-34, солдат со сторожевым псом и Вечный огонь появились на территории новокузнецкой ЛИУ-16. Прямо рядышком с самой большой снежной горкой в России и Кузбассе.

Накануне Дня защитника Отечества в Новокузнецке появилась новая достопримечательность – копия легендарного танка Т-34, выполненная из снега. Рядом с ней – постамент вечного огня, из которого вырываются снежные языки «пламени». Необычная композиция расположилась на территории колонии – рядышком с самой большой в Кузбассе и России снежной горкой. А место Деда Мороза – самого любимого детьми, но уже неактуального персонажа – возле горки занял солдат с верным сторожевым псом.

Вместо Деда Мороза возле горки появились солдат и собака. Фото: ЛИУ-16.

- Работа по изготовлению снежных фигур заняла около двух недель, немного замедлило процесс покраски потепление погоды, которое посетило юг области за последние дни, - рассказали представители ЛИУ-16 о том, как создавалась композиция. - Тем не менее, к празднованию 23 февраля все готово и Снежный городок ФКУ ЛИУ-16 ждет своих гостей на День защитника Отечества.

Из снежного постамента Вечного огня вырываются языки снежного пламени. Фото: ЛИУ-16.

К слову, в праздничный день здесь можно будет, как обычно, покататься с горки, принять участие в праздничных мероприятиях и угоститься горячей кашей из полевой кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU