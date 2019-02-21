Сергей Цивилев посетил школу №16 в Киселевске
В четверг, 21 февраля, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил Киселевск. Вместе с мэром города Максимом Шкарабейниковым он побывал в школе №16. Здесь глава региона продегустировал блюда, которые подают школьникам на обед
Гречка и гуляш – именно этим сегодня кормят учащихся школы №16 города Киселевска на обед. Вкусно ли – это узнал Сергей Цивилев, посетивший школу с неожиданным визитом. О приезде гостя в школе не знали, так что никакого специального меню не готовили.
Пока Сергей Цивилев обедал, представитель учебного заведения рассказала губернатору о том, что школа всегда открыта общению с родителями. В любое время каждый из них может прийти и убедиться в хорошем качестве обедов.
Сергей Цивилев - в школе №16 города Киселевска..Видео: Instagram Сергея Цивилева
- Вы не волнуйтесь. Я понимаю, что мы приехали без предупреждения, вы не переживайте. Мы не ругать приехали, мы приехали реально разобраться вместе с вами, что нам надо улучшить, – успокоил женщину Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев пообедал в столовой киселевской школы..Видео: Instagram Сергея Цивилева
К слову, губернатору понравился обед. «Посетил школу №16 – старейшую в школе. Проверил, как организовано питание. Попробовал гречку и гуляш. Вкусно!»
Напомним, на этой неделе Сергей Цивилев уже побывал в новокузнецкой школе №43, где он также отобедал, а потом, пройдя по школе, предложил включить ее в программу капитальных ремонтов на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU