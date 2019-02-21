2019-02-21T12:32:19+03:00
Общество

Сергей Цивилев посетил школу №16 в Киселевске

Губернатор проверил, чем питаются дети
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев похвалил гуляш и речку из столовой киселевской школы. Фото: кадр видео Instagram.Сергей Цивилев похвалил гуляш и речку из столовой киселевской школы. Фото: кадр видео Instagram.
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В четверг, 21 февраля, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил Киселевск. Вместе с мэром города Максимом Шкарабейниковым он побывал в школе №16. Здесь глава региона продегустировал блюда, которые подают школьникам на обед

Гречка и гуляш – именно этим сегодня кормят учащихся школы №16 города Киселевска на обед. Вкусно ли – это узнал Сергей Цивилев, посетивший школу с неожиданным визитом. О приезде гостя в школе не знали, так что никакого специального меню не готовили.

Пока Сергей Цивилев обедал, представитель учебного заведения рассказала губернатору о том, что школа всегда открыта общению с родителями. В любое время каждый из них может прийти и убедиться в хорошем качестве обедов.

Сергей Цивилев - в школе №16 города Киселевска..Видео: Instagram Сергея Цивилева

- Вы не волнуйтесь. Я понимаю, что мы приехали без предупреждения, вы не переживайте. Мы не ругать приехали, мы приехали реально разобраться вместе с вами, что нам надо улучшить, – успокоил женщину Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев пообедал в столовой киселевской школы..Видео: Instagram Сергея Цивилева

К слову, губернатору понравился обед. «Посетил школу №16 – старейшую в школе. Проверил, как организовано питание. Попробовал гречку и гуляш. Вкусно!»

Напомним, на этой неделе Сергей Цивилев уже побывал в новокузнецкой школе №43, где он также отобедал, а потом, пройдя по школе, предложил включить ее в программу капитальных ремонтов на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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