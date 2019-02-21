Четверо пострадавших: В Анжеро-Судженске столкнулись три легковушки

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-21T13:10:28+03:00

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Днем 21 февраля в Анжеро-Судженске случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь на улице Курортной столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 10:40. По предварительным данным, автомобиль Lada Kalina, двигаясь по улице Курортной, выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с двумя автомобилями – Hyundai Accent и ВАЗ-2115. При столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека. Медицинская помощь потребовалась водителю иномарки, а также водителю и пассажирам (женщине и несовершеннолетнему ребенку) автомобиля Lada Kalina.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/693286" frameborder="0"></iframe> ДТП в Анжеро-Судженске..Видео: vk.com, "Регион 42"

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

К слову, в ведомстве отметили, что с начала 2019 года сотрудниками госавтоинспекции региона пресечено более 800 нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения. Полицейские призывают автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать требования установленных дорожных знаков, выбирать скоростной режим, дистанцию до впереди идущих автомобилей и безопасный боковой интервал с учетом дорожных и погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU