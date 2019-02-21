Сергей Цивилев решил посещать школьные столовые во время рабочих поездок по Кузбассу

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-21T13:38:47+03:00

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В четверг, 16 февраля, Сергей Цивилев провел свой рабочий день в Киселевске. Одним из пунктов его рабочего маршрута стала школа №16, старейшая в городе.

Губернатор Кемеровской области прошел по коридорам школы, заглянул в учебные классы и спортзал, посетил музей и проверил, в каком состоянии находится пищеблок. Как оказалось, ремонт и переоборудование в пищеблоке провели всего три года назад, а готовят повара здесь неплохо. Губернатор лично попробовал обед и отметил, что все приготовлено по-семейному, и это очень хорошо затем глава региона вместе с педагогами обсудил меры по улучшению системы питания в образовательных учреждениях и выслушал их мнения и предложения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/693274" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев пообедал в столовой киселевской школы..Видео: Instagram Сергея Цивилева

Гречка и гуляш пришлись губернатору по душе. Фото:АКО.

- Я решил посещать школьные столовые в каждой территории, где буду в рабочей поездке. Школу буду выбирать самостоятельно, - заявил губернатор во время рабочей поездки.

Сергей Цивилев побывал в старейшей школе Киселевска. Фото:АКО.

Напомним, на этой неделе Сергей Цивилев уже побывал в новокузнецкой школе №43, где он также отобедал, а потом, пройдя по школе, предложил включить ее в программу капитальных ремонтов на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU