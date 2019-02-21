Сергей Цивилев решил посещать школьные столовые во время рабочих поездок по Кузбассу
В четверг, 16 февраля, Сергей Цивилев провел свой рабочий день в Киселевске. Одним из пунктов его рабочего маршрута стала школа №16, старейшая в городе.
Губернатор Кемеровской области прошел по коридорам школы, заглянул в учебные классы и спортзал, посетил музей и проверил, в каком состоянии находится пищеблок. Как оказалось, ремонт и переоборудование в пищеблоке провели всего три года назад, а готовят повара здесь неплохо. Губернатор лично попробовал обед и отметил, что все приготовлено по-семейному, и это очень хорошо затем глава региона вместе с педагогами обсудил меры по улучшению системы питания в образовательных учреждениях и выслушал их мнения и предложения.
Сергей Цивилев пообедал в столовой киселевской школы..Видео: Instagram Сергея Цивилева
Гречка и гуляш пришлись губернатору по душе. Фото:АКО.
- Я решил посещать школьные столовые в каждой территории, где буду в рабочей поездке. Школу буду выбирать самостоятельно, - заявил губернатор во время рабочей поездки.
Сергей Цивилев побывал в старейшей школе Киселевска. Фото:АКО.
Напомним, на этой неделе Сергей Цивилев уже побывал в новокузнецкой школе №43, где он также отобедал, а потом, пройдя по школе, предложил включить ее в программу капитальных ремонтов на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU