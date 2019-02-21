2019-02-21T14:12:40+03:00
Общество

Работникам кузбасского разреза выплатили долги по зарплате

Задолженность составляла более 39 миллионов рублей
Ирина АВТУШКО
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Работникам кузбасского разреза выплатили долги по зарплате. Фото: архив КП.Работникам кузбасского разреза выплатили долги по зарплате. Фото: архив КП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Работникам предприятия ООО «Ровер», работающего на территории Кемеровского района, полностью закрыли долги по зарплате. Предприятие задолжало сотрудникам более 39 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, во время проверки в январе 2019 года на предприятии были обнаружены нарушения трудового законодательства. В частности, более, чем 400 работникам за период с ноября 2018 года по январь текущего в полном объеме не была выплачена заработная плата. В связи с этим районный прокурор призвал компанию устранить выявленные нарушения. В отношении исполнительного директора ООО «Ровер» было возбуждено дело об административном правонарушении. После рассмотрения материалов дела суд признал его виновным и назначил 20 тысяч рублей штрафа.

В данный момент заработная плата работникам разреза выплачена в полном объеме.

Напомним, 400 сотрудников предприятия с сентября 2018 года не получали заработную плату в полном объеме. В конце концов, когда сумма задолженности превысила 39 миллионов рублей, в дело вмешалась прокуратура. На 19 февраля предприятие выплатило работникам долги по зарплате в размере 32,7 миллиона рублей.

Примечательно, что ранее у компании уже были случаи задержки по заработной плате. Тогда вопросом выплаты задолженности также занималась прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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