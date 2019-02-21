Пропавшая 17-летняя рыжеволосая прокопчанка найдена

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-21T14:31:02+03:00

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В Прокопьевске разыскали пропавшую несколько дней назад рыжеволосую девушку. Сейчас она находится дома с родителями.

Мать 17-летней девушки обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что ее дочь ушла из дома, и с тех порт женщина ничего не знает о ее местонахождении, на связь девушка не выходит. Сотрудники полиции тут же приступили к поиску пропавшей.

- Ориентировки на несовершеннолетнюю были переданы патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации, направлены в организации и СМИ, - рассказали подробности поисковой операции в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В поисках принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, представители общественности.

Девушку удалось найти в другом районе города – она находилась у знакомых. Сейчас ее передали законным представителям полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU