2019-02-22T03:16:31+03:00
Происшествия

Восемь новокузнецких улиц остались без интернета и ТВ из-за рецидивиста

Злоумышленник вырезал 100 метров кабеля
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец лишил жителей восьми новокузнецких улиц телевидения, телефонной связи и интернета. Фото: архив КП.Кузбассовец лишил жителей восьми новокузнецких улиц телевидения, телефонной связи и интернета. Фото: архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Жители восьми новокузнецких улиц, а также сотрудники нескольких организаций остались без телефонной связи, телевидения и интернета из-за одного из местных жителей. Мужчина срезал более 100 метров кабеля ради личной выгоды.

Представитель телекоммуникационной компании обратился в отдел полиции с заявлением о том, что ночью неизвестных срезал со столбов электропередач на улице Аульской более 100 метров медного кабеля. Для компании это означало ущерб, превышающий 21 тысячу рублей, а для жителей восьми улиц – отсутствие телевидения, интернета и телефонной связи.

Злоумышленника поймали довольно быстро. Он пришел на один из пунктов приема цветных металлов и хотел сдать обожженный кабель. Как оказалось, 30-летний мужчина уже не в первый раз совершает кражи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, теперь предприимчивый новокузнечанин может вновь лишиться свободы на срок до двух лет за кражу кабеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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