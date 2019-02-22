2019-02-22T04:07:04+03:00
Общество

Где Кемерово: Россияне не знают, где находится областной центр Кузбасса

Запрос о местонахождении города был одним из популярных в 2018 году
Екатерина РОМАНОВА
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Запрос о местонахождении Кемерова был одним из популярных в 2018 году.Запрос о местонахождении Кемерова был одним из популярных в 2018 году.Фото: Лариса МАРУЦАК
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Специалисты проанализировали самые популярные запросы в Яндексе и выяснили, что россияне не знают, где находится Кемерово.

Накануне во всем мире отмечался День экскурсовода. Специалисты проанализировали данные поисковых запросов и выяснили, что чаще всего, набирая запрос «где находится», россияне интересовались городом Кемерово. Такая популярность может быть связана с тем, что среди событий, которые больше всего волновали жителей России (по данным Яндекса), стал пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», который случился в Кемерове в марте 2018 года.

На втором по популярности по запросу «где находится» оказался Бора-Бора, а на третьем – Эверест. Так же пользователи Яндекса интересовались местонахождением Доминиканской республики, Коста-Рика, Уругвая, Замка Иф, пролива Дрейка, Кракатау и Туниса.

Выбирая место для поездок, россияне отдавали предпочтение Москве и Санкт-Петербургу. П аот среди зарубежных стран популярностью пользовались Турция, Пхукет, Паттайя и Нячанг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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