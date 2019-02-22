Новокузнечанка купила мужезаменители и оказалась на скамье подсудимых

СЕГОДНЯ 04:53 2019-02-22T04:53:56+03:00

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После того, как жительница Новокузнецка заказала на сайте «АлиЭкспресс» предметы гардероба и три фаллоимитатора, она стала фигуранткой уголовного дела. Но причиной судебного разбирательства стало не содержимое посылки, а то, как она ее оплатила.

В гости к новокузнечанке пришел ее знакомый. Они хорошо провели время, гости выпил вина, а потом уснул. Хозяйке квартиры было скучно, поэтому она решила заглянуть в кошелек своего знакомого. Там она обнаружила банковскую карточку и тут же придумала, как воспользоваться ею. Женщина с помощью мобильного приложения заказала себе три фаллоимитатора и предметы гардероба, а заказ оплатила картой своего гостя. Без его ведома, разумеется.

К тому времени, когда пришла посылка, гость уже успел написать заявление о краже денег с его банковского счета. Личность похитителя денег установить не составило труда.

Теперь, вместо того, чтобы наслаждаться покупками, новокузнечанка предстанет перед судом.

- За совершение данного преступления обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - цитирует city-n слова заместителя прокурора Кузнецкого района Новокузнецка Павел Полозов.

ИСТОЧНИК KP.RU